XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,18 EUR -2,88% (10.05.2021, 10:55)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,844 GBP -2,62% (10.05.2021, 11:01)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (11.05.2021/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung an den Börsen heute sei schlecht. Dies belaste auch die Aktien des britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell. Darüber hinaus seien die Ölpreise im frühen Handel leicht gefallen. Dies liege auch daran, dass die nach einem Cyberangriff ausgefallene US-Ölpipeline nach Angaben des Betreibers bis Ende der Woche wieder weitgehend laufen solle.Der Ausfall der Pipeline, über den ein großer Teil der Ölversorgung der amerikanischen Ostküste laufe, habe am Erdölmarkt bisher nur zeitweise für steigende Preise gesorgt. Ein längerer Ausfall dürfte jedoch zu Engpässen in der Benzin- und Dieselversorgung führen. Nach Medienberichten würden Tankstellen bereits über Knappheiten klagen."Eine längere Unterbrechung der Pipeline hätte weitreichende Auswirkungen auf den Ölmarkt - nicht nur in den USA, auch in Europa", würden die Rohstoffexperten der Commerzbank prognostizieren. So würden die USA die fehlenden Mengen Benzin auch in Europa nachfragen. "In der Folge könnten also auch hier die Benzinpreise steigen."Die aktuell eher maue Börsenstimmung sei natürlich alles andere als erfreulich, aber sicher auch kein Grund zu erhöhter Sorge. Das Marktumfeld für den Energieriesen bleibe angesichts anhaltend hoher Ölpreise gut. Die mit einem 2022er-KGV von 8 und einem KBV von 0,9 günstig bewertete Shell-Aktie sei nach wie vor attraktiv. Der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,22 EUR -1,82% (10.05.2021, 11:13)