XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,248 EUR +0,91% (05.05.2021, 13:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,878 GBP +0,45% (05.05.2021, 13:33)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energieriese komme beim Konzernumbau weiter voran. So stehe Royal Dutch Shell laut Bloomberg kurz vor dem Verkauf einer weiteren Raffinerie in den USA für 150 bis 180 Mio. USD. Größeren Rückenwind dürfte der Aktie indes eine andere Entwicklung bescheren.So könnten die Ölpreise sich auch im heutigen Handel wieder deutlich verteuern. Aktuell koste etwa ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent 69,60 USD. Das sei der höchste Stand seit Anfang März. Vor allem die Aussichten, dass wichtige Volkswirtschaften wie allen voran China und die USA auch mit Hilfe massiver staatlicher Konjunkturprogramme wieder Fahrt aufnehmen und damit die weltweite Ölnachfrage ankurbeln würden, würden weiterhin für anziehende Kurse sorgen.Sollten die bisherigen Jahreshöchststände bei 71,38 USD (Brent-Öl) und 67,98 USD (WTI) geknackt werden, wäre aus rein charttechnischer Sicht der Weg nach oben vorerst frei. Dies dürfte auch den Ölproduzenten wie Royal Dutch Shell in die Karten spielen und deren Aktien einen weiteren Schub verleihen.Das Marktumfeld für Energieproduzenten wie Royal Dutch Shell helle sich beständig auf. Da die Aktie mit einem 2022er-KGV von 8 und einem KBV von 0,9 immer noch günstig bewertet sei, könnten langfristig orientierte Anleger nach wie vor zugreifen (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,21 EUR +0,51% (05.05.2021, 13:47)