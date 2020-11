Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,514 EUR +1,68% (09.11.2020, 11:50)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,26 GBP +1,95% (09.11.2020, 11:51)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.An den Weltbörsen sei zum Handelsauftakt die Erleichterung darüber, dass es wohl doch keine lange Hängepartie bei den Präsidentschaftswahlen gebe und der unberechenbare Donald Trump sein Amt verloren habe, spürbar. Die grünen Vorzeichen würden ganz klar dominieren. Auch bei den Ölpreisen gehe es deutlich nach oben, wovon auch die Aktie von Royal Dutch Shell profitieren könne.Darüber hinaus erhalte die Dividendenperle Rückenwind in Form einer positiven Analystenstudie. So hätten die Experten der britischen Großbank HSBC ihr Anlagevotum von "hold" auf "buy" angehoben. Zudem sei das Kursziel von 1.160 auf 1.175 Britische Pence (umgerechnet 13,05 Euro) erhöht worden.Damit zähle HSBC noch zu den eher zurückhaltenden Analysehäusern. In den Augen einiger anderer Experten habe die Shell-Aktie sogar weitaus mehr Potenzial.Die jüngsten Entwicklungen an den Weltbörsen und im Chartbild würden wieder etwas Hoffnung machen. Dennoch bleibt die Aktie von Royal Dutch Shell ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Comeback-Wette weiterhin mit einem Stoppkurs bei 9,10 Euro absichern. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,532 EUR +2,45% (09.11.2020, 12:05)