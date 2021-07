XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,456 EUR +2,77% (01.07.2021, 16:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.492,60 GBp +3,17% (01.07.2021, 16:09)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Anlagenbauer Chesterfield Special Cylinders habe von Shell einen Auftrag über die Entwicklung einer Wasserstofftankstelle erhalten. Der Ölkonzern stehe unter Druck, sein Geschäft deutlich nachhaltiger auszurichten. Das Ziel laute nun ein führender Anbieter von Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff für den Industrie- und Transportsektor zu werden.Der Auftrag sei der erste unter einem neu unterzeichneten fünfjährigen Rahmenvertrag mit Chesterfield Special Cylinders, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Pressure Technologies. Das in England ansässige Unternehmen werde Shell Hochdruckspeicher für eine Wasserstofftankstelle in Emmen (Niederlande) liefern. Die Inbetriebnahme solle Mitte 2020 erfolgen.Die speziell für Shell entwickelte Wasserstoffspeicherlösung beinhalte eine optimierte Typ-1-Stahlzylinderkonstruktion, die internationale Standards erfülle. Damit sei eine modulare Erweiterung möglich, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Der Speicher sei außerdem so konfiguriert worden, dass eine kostengünstige Inspektion und Rezertifizierung vor Ort mit maximaler Verfügbarkeit möglich sei.Der Druck seitens Aktivisten und Investoren hätten Shell schon vor Längerem zum Umdenken gebracht. Die nun getätigte Investition in den Wasserstoffsektor sei positiv zu werten. Sie könnte neben weiteren Projekten dazu beitragen, dass der Energiegigant auch in den kommenden Jahrzehnten Gewinne in Milliardenhöhe einfahren könne. Aktuell sei dafür vor allem noch das Geschäft mit Öl und Gas wichtig. Da dort die Preise aktuell stetig weiter klettern würden, seien die Aussichten nach wie vor gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,54 EUR +2,99% (01.07.2021, 16:20)