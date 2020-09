Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,876 EUR +1,30% (15.09.2020, 15:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.078,40 GBp +1,24% (15.09.2020, 15:49)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Internationale Energieagentur (IEA) habe ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl aufgrund der Corona-Krise für dieses Jahr gesenkt. Für das laufende Jahr rechne der Interessenverband führender Industriestaaten mit einer globalen Nachfrage von durchschnittlich 91,7 Mio. Barrel (159 Liter) pro Tag, heiße es in dem am Dienstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht der IEA. Im Vergleich zu der Schätzung im Juli hätten die IEA-Experten ihre Erwartung um 200 000 Barrel pro Tag reduziert. Damit dürfte die Nachfrage 8,4 Mio. Barrel pro Tag niedriger ausfallen als 2019.Die Nachfrageprognose für das kommende Jahr sei dagegen bestätigt worden. Es werde weiter mit durchschnittlich 97,1 Mio. Barrel pro Tag gerechnet. Der Ausblick für die Rohölmärkte sei "noch fragiler" geworden. Die IEA verweise auf die weltweit gestiegenen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. Die hohe Unsicherheit wegen der Corona-Krise - und zuletzt auch wieder wegen der politischen Streitigkeiten zwischen den USA und China - habe die Ölpreise zuletzt belastet.Die Ölpreise würden sich nach wie vor in einer schwachen Verfassung präsentieren. Ähnlich sehe auch das Chartbild der Royal Dutch Shell-Aktie aus.Trotz der günstigen Bewertung sollten Investoren daher aktuell weiterhin an der Seitenlinie verharren und nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,826 EUR +0,89% (15.09.2020, 16:02)