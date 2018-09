LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.568,50 GBp +2,17% (21.09.2018, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell: Hoher Unternehmenswert Ausdruck von unternehmerischem Erfolg - AktienanalyseMit einer Marktkapitalisierung von rund 233 Mrd. Euro zählt Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) zu den europäischen Börsengiganten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im internationalen Vergleich habe sich das Unternehmen in einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young von Ende 2017 immerhin unter den Top 20 gefunden. Der in Großbritannien eingetragene Konzern mit Firmensitz im niederländischen Den Haag fördere Erdöl und Erdgas und handle mit diesen Rohstoffen. Das Geschäft umfasse die gesamte Wertschöpfungskette im Öl- und Gasbereich mit umfangreichen Upstream- und Downstream- sowie LNG-Aktivitäten (LNG, liquefied natural gas). Im zweiten Quartal 2018 habe Royal Dutch Shell den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34% auf 96,8 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der bereinigte Gewinn habe um 30% auf 4,7 Mrd. US-Dollar zugelegt, sei damit aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ausschlaggebend dafür sei eine schwächere Entwicklung im Downstream-Geschäft (Verarbeitung, Handel) gewesen. Besser sei es hingegen im Gasgeschäft und im Fördergeschäft gelaufen, wo der Konzern von den gestiegenen Preisen für Öl, Gas und LNG profitiert habe.Die deutliche Erholung des Ölpreises sollte sich für Royal Dutch Shell weiterhin auszahlen. Zudem habe der Konzern durch die 2016 abgeschlossene Übernahme der britischen BG Group seine Aktivitäten im Bereich der Erdgasförderung ausgebaut. Insbesondere verflüssigtes Erdgas (LNG) dürfte angesichts der klimapolitischen Bestrebungen zur CO2-Reduktion weiter an Bedeutung gewinnen. So seien im boomenden Bereich der Kreuzfahrten die ersten mit LNG betriebenen Schiffe bereits im Einsatz bzw. im Bau. Auch im Schwerlasttransport gebe es bereits LKW mit LNG-Motorisierung. Für einen flächendeckenden Einsatz sei jedoch der Ausbau der Infrastruktur erforderlich. In der EU rücke LNG zudem im Hinblick auf eine bessere Diversifizierung bei den Gaslieferanten stärker in den Fokus. Einen hohen Bedarf an LNG sähen Experten auch in den Schwellenländern.Mit der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 2018 habe der Vorstand zugleich ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dieses sehe vor, bis Ende 2020 eigene Aktien im Wert von mindestens 25 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen. In einer ersten Tranche sollten innerhalb von drei Monaten Anteilscheine im Wert von 2 Mrd. US-Dollar erworben werden. Die attraktive Ausschüttungspolitik verbessere sich durch das Aktienrückkaufprogramm nochmals deutlich, wodurch sich der Konzern nach Erachten der Analysten positiv vom Sektor abhebt. Die Analysten der DZ BANK erwarten, dass durch einen hohen Cashflow aufgrund der Portfoliooptimierung und des guten Ölpreisumfelds sowie weiterer Veräußerungserlöse die Verschuldung weiter gesenkt werden kann. Zudem sei Royal Dutch Shell nach ihrer Einschätzung gut aufgestellt, der zunehmende Fokus auf saubere Energien berge mit Blick auf den Wandel in der Energiebranche (LNG, Erneuerbare Energien) weiteres Wachstumspotenzial. (Ausgabe vom 21.09.2018)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,61 EUR +0,86% (21.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,85 EUR +0,68% (24.09.2018, 08:49)