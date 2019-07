Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (11.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Beim Blick auf die gestrige Entwicklung der Rohstoffkurse dürften einige Anleger bemerkt haben, dass die Ölpreise wieder einmal kräftig zugelegt hätten. Dies helfe natürlich den Aktien von Energieriesen wie Gazprom oder Royal Dutch Shell. Verantwortlich für den deutlichen Anstieg seien vor allem fünf Entwicklungen gewesen.1. Sturm im Golf von MexikoSo braue sich im Golf von Mexiko wieder einmal ein Sturm zusammen, weswegen zahlreiche Ölbohrplattformen geschlossen worden seien. Dadurch dürften dort täglich 602.715 Barrel weniger gefördert, was angesichts einer anhaltend stabilen Nachfrage und der fortgeführten OPEC-Förderkürzungen nicht zu unterschätzen sei.2. Iran-KonfliktZudem halte der Iran-Konflikt die Welt und natürlich auch die Rohstoffmärkte in Atem. Die jüngsten Vorfälle in der Straße von Hormus würden verständlicherweise für eine erhöhte Nervosität an den Märkten und für steigende Ölpreise sorgen.3. Lagerbestände würden sinken4. ZinssenkungsfantasieDarüber hinaus seien natürlich auch die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell positiv gewertet worden. Eine mögliche Zinssenkung könnte der US-Wirtschaft zusätzlichen Schwung verleihen und die Ölnachfrage ankurbeln.5. CharttechnikDarüber hinaus habe WTI-Öl nun ein frisches Kaufsignal generiert - Brent-Öl stehe kurz vor dem Sprung auf ein neues Mehr-Wochen-Hoch. Beide Ölsorten seien jedenfalls aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Rein charttechnisch sehe es daher nun wieder gut aus."Der Aktionär" hält weiterhin an seiner positiven Einschätzung zu Shell fest, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Auch bei den Gazprom-ADR könnten mutige Dividendenjäger nach wie vor zugreifen. (Analyse vom 11.07.2019)