Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,374 EUR +0,49% (24.06.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,342 EUR +1,18% (23.06.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,72 GBP -0,80% (24.06.2021, 09:11)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Gewinne bei den Energieriesen BP und Royal Dutch Shell dürften weiter sprudeln. Denn die Ölpreise hätten ihren Höhenflug am Mittwoch fortgesetzt. Rohöl aus der Nordsee und aus den USA habe jeweils die höchsten Notierungen seit 2018 erreicht. Zuletzt habe ein kräftiger Rückgang der Ölreserven in den USA für neuen Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.Zuletzt sei der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent um 90 Cent auf 75,71 Dollar gestiegen. Zuvor sei bei 76,02 Dollar der höchste Stand seit Oktober 2018 erreicht worden. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI sei um 80 Cent auf 73,65 Dollar gestiegen und habe zuvor bei 74,25 Dollar ebenfalls den höchsten Stand seit Oktober 2018 erreicht.Nach Angaben der US-Regierung seien die heimischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche weiter deutlich gefallen. Die Vorräte seien im Vergleich zur Vorwoche um 7,6 Millionen Barrel auf 459,1 Millionen Barrel gesunken. Analysten hätten nur einen Rückgang um 3,5 Millionen Barrel erwartet. Es sei bereits der fünfte wöchentliche Rückgang in Folge gewesen. Fallende Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise stützen.Außerdem seien auch die US-Lagerbestände an Benzin in der vergangenen Woche gesunken. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank gehe davon aus, dass die weitere Entwicklung der Benzinnachfrage eine wichtige Rolle für die Preise am Ölmarkt spielen dürfte. Wegen der beginnenden Ferienzeit werde allgemein mit einem Anstieg der Nachfrage nach Benzin gerechnet.Generell habe Experte Weinberg einen "intakten Aufwärtstrend" am Ölmarkt erkannt, der fast täglich für mehrjährige Höchststände sorge. Seit Wochen würden die Preise für Rohöl nicht zuletzt durch eine vielerorts entspanntere Corona-Situation gestützt. Mit den Lockerungen der Maßnahmen gegen die Pandemie komme die Wirtschaft in führenden Industriestaaten seit dem Frühjahr stark in Schwung. Das Ölkartell OPEC rechne daher mit einer deutlich anziehenden Erdölnachfrage im zweiten Halbjahr.Die beiden günstig bewerteten Aktie bleiben nach wie vor attraktiv, Anleger können weiterhin zugreifen und sollten ihre Investments mit einem Stopp bei 13,60 Euro (Shell) beziehungsweise 3,00 Euro (BP) absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link