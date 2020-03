Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Uneinigkeit der wichtigsten Fördernationen habe den Ölpreis einbrechen lassen. Durch den Corona-Ausnahmezustand in immer mehr Ländern werde das Marktumfeld für Energieriesen wie Shell noch schwieriger, da darunter das Raffinerie- und Tankstellengeschäft massiv leiden würden. Dennoch könnten die Aktionäre weiter auf eine hohe Dividende hoffen.Allerdings könnte diese anders "gezahlt" werden als in den Vorjahren. So würden immer mehr Analysten davon ausgehen, dass Shell wieder das "Scrip Dividend Programme" anbiete. Demnach könnten sich die Anteilseigner entscheiden, ob sie die Dividende in bar oder in Aktien ausgezahlt bekämen.Der Vorteil dieser Maßnahme liege auf der Hand: Shell schone die Bilanz. Dies dürfte in Zeiten von Ölpreisen von unter 30 Dollar, zu denen laut den Analysten von Jefferies "rein gar nichts" bei den Energiekonzernen funktioniere, auch nötig sein.Shells Cashflow sei bereits im vergangenen Jahr negativ gewesen. Einem operativen Cashflow von 42,2 Milliarden Dollar hätten Dividendenzahlungen von 15,2 Milliarden Dollar, 10,2 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe, 14,3 Milliarden Dollar für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten und 23 Milliarden Dollar für Investitionen gegenübergestanden.Für das laufende Jahr drohe Shell ein kräftiger Rückgang beim operativen Cashflow. Daher habe das Management bereits angekündigt, die Aktienrückkäufe einzustellen und die Investitionen auf acht Milliarden Dollar zusammenzustreichen. Hinzu könnte noch ein positiver Effekt dadurch kommen, dass viele Anteilseigner auf eine Barausschüttung verzichten würden und sich stattdessen zusätzliche Shell-Aktien einbuchen lassen würden.Es werde immer wahrscheinlicher, dass Shell seinen Aktionären demnächst eine Alternative zur Bardividende anbiete. Dies wäre wohl für alle Beteiligten die beste Variante.Der Aktienkurs von Shell schlage sich indes aktuell noch sehr wacker. Angesichts der Tatsache, dass sich die Ölpreise weiterhin in extrem schwacher Verfassung befinden und in immer mehr Ländern der Corona-Ausnahmezustand herrscht, drängt sich trotz der günstigen Bewertung noch kein Kauf der Dividendenperle auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.