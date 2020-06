Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen starte mit leichten Kursgewinnen in die neue Börsenwoche. Auch bei den Ölpreisen gebe es aktuell keine größeren Veränderungen. Dennoch sollte es sich in dieser Woche lohnen, die Charts genau im Auge zu behalten. Denn es bahne sich ein Kaufsignal an.So hätten WTI- und Brent-Öl trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds zuletzt einen Aufwärtstrend ausgebildet. Aktuell würden beide Ölsorten nur noch ganz knapp unter ihren bisherigen Corona-Hochs notieren. Sollten diese genommen werden, könnten die im Zuge der Corona-Panik aufgerissenen Kurslücken relativ rasch geschlossen werden. Dies dürfte auch der zuletzt seitwärts pendelnden Royal Dutch Shell-Aktie wieder Schwung verleihen. Der Titel habe indes auch fundamental betrachtet noch Luft nach oben, denn weiterhin gebe es bei den Analysten eine positive Tendenz.Die Chancen, dass sich die Erholung der Royal Dutch Shell-Aktie weiter fortsetze, stünden gut. Anleger könnten daher nach wie vor beim Papier des Energieriesen investiert bleiben. Die Position sollte weiterhin mit einem Stoppkurs von 12,80 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,224 EUR -0,14% (22.06.2020, 12:23)