XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,736 EUR -0,55% (01.09.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,51 GBP +1,40% (01.09.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die gestrige Meldung sei für zahlreiche Marktteilnehmer durchaus überraschend gekommen: Trotz diverser Nachfragerisiken habe sich die OPEC+ dazu entschlossen, die tägliche Ölförderung um 400.000 Barrel zu erhöhen. Und in den folgenden Monaten sollten weitere Schritte in gleicher Größenordnung erfolgen (jeweils nach eingehender Überprüfung der Marktlage). Daraufhin hätten die Ölpreise und Aktien von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell etwas nachgegeben.Indes mache Shell beim Konzernumbau weiterhin Dampf. So habe die Tochter Shell Overseas Investment gemeinsam mit CoensHexicon ein Joint Venture gegründet. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens sei es, ein schwimmendes 1,4-Gigawatt-Windprojekt vor der Küste Südkoreas zu errichten und anschließend selbst zu betreiben. Dabei solle Shell 80 Prozent am Joint Venture MunmuBaram halten und CoensHexicon die restlichen 20 Prozent.Die Erhöhung der Fördermenge habe im gestrigen Handel bereits für einen leichten Kursrückgang bei der Shell-Aktie gesorgt. Grund zu erhöhter Sorge bestehe allerdings nicht. Die Nachfrage scheine sich trotz zahlreicher Risiken robust zu entwickeln. Das Jahr 2021 dürfte daher eines der stärksten in der Firmengeschichte werden.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor am Ball bleiben (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,744 EUR -0,24% (02.09.2021, 09:03)