Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

23,455 EUR -0,64% (03.02.2022, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

23,47 EUR +0,99% (03.02.2022, 10:56)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,51 GBP +0,95% (03.02.2022, 11:06)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



LSE-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Shell habe im vierten Quartal 2021 stark von den höheren Öl- und vor allem Gaspreisen profitiert und einen über den Erwartungen liegenden Reingewinn (USD 6,4 Mrd. gegenüber einem Marktkonsens von USD 5,2 Mrd.) gemeldet. Die höheren Öl- und Gaspreise hätten die negativen Auswirkungen der geringeren Öl- und Gasproduktion (-4% im Jahresvergleich) mehr als ausgeglichen.Infolge der starken Gewinnentwicklung, aber auch des Erlöses von USD 5,5 Mrd. aus der Veräußerung von Schiefer-Vermögenswerten im Permian-Becken in den USA, habe Shell im ersten Halbjahr 2022 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von USD 8,5 Mrd. aufgelegt und schütte zudem eine Dividende von USD 0,24 pro Aktie aus. Shell habe versprochen, seine Dividende jedes Jahr um 4% zu erhöhen.Shell habe signalisiert, dass es eine konservative Strategie in Bezug auf seine Investitionsausgaben beibehalten werde, die am unteren Ende der für 2022 prognostizierten Spanne von USD 23 bis 27 Mrd. liegen dürften (die Gesamtinvestitionen hätten 2021 bei USD 20 Mrd. gelegen).Die Analysten würden an ihrer positiven Haltung gegenüber der Aktie festhalten, da sie glauben würden, dass Shell weiterhin einen starken Cashflow generieren sollte, um seine attraktive Dividendenpolitik und sein Rückkaufprogramm zu unterstützen.Die letzte Empfehlung für die Shell-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.02.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity