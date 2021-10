London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.10.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In der letzten Woche hatten die Analysten auf das Nachholpotenzial vieler Öltitel hingewiesen, denn während der Ölpreis das "Vor-Corona-Niveau" längst wieder erreicht habe, würden die meisten Ölaktien dieser Entwicklung deutlich hinterherhinken. Im Fall von Royal Dutch Shell liege nun aber der diskutierte Befreiungsschlag vor: Schließlich habe der Öltitel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 16,81 EUR) als Sprungbrett genutzt und dank des Spurts über die Hochpunkte vom April 2020 und März 2021 bei 18,57/18,69 EUR liege jetzt eine abgeschlossene, untere Umkehr vor. Zusätzlichen Rückenwind erhalte das Papier durch ein neues MACD-Kaufsignal und auch die Relative Stärke nach Levy notiere wieder über dem Schwellenwert von 1. Aufgrund der erfolgreichen Bodenbildung winke als Belohnung ein Schließen der Abwärtskurslücke vom Februar 2020 (22,23 EUR zu 22,51 EUR). Danach würden die Tiefs bei rund 24,50 EUR wieder auf die Agenda rücken.Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Kursverlauf Investoren eine echte Orientierungshilfe: Je nach Risikoneigung bieten sich die oben genannten Ausbruchsmarken (18,57 EUR) oder aber das jüngste Aufwärtsgap (18,21/18,04 EUR) als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,45 EUR -0,52% (04.10.2021, 09:01)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,424 EUR +0,02% (01.10.2021, 17:35)