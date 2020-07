Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,91 EUR +0,51% (16.07.2020, 09:09)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,35 GBP +0,61% (16.07.2020, 09:14)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Als einer der weltgrößten Öl- und Gasproduzenten habe Royal Dutch Shell natürlich einen gewaltigen CO2-Fußabdruck. Doch das Unternehmen arbeite bereits seit Jahren auch intensiv am Ausbau der Erneuerbaren Energien und habe nun Erfolge bei einem neuartigen Projekt erzielen können, das für Aufsehen gesorgt habe.So sei Shell ein Erfolg bei einem Projekt zur Kohlenstoffabscheidung gelungen. Bei der mit den Energiekonzernen Equinor und Total betriebenen Quest-Anlage hätten innerhalb von weniger als fünf Jahren fünf Millionen Tonnen CO2 eingefangen und gespeichert werden können. Ebenfalls erfreulich: Die Anlage habe dabei sogar effizienter und günstiger gearbeitet.Anders als zahlreiche US-Konkurrenten würden sich europäische Energieriesen wie Shell, Total oder BP bereits jetzt auf eine Zukunft einzustellen versuchen, in der Erdöl eine weniger wichtige Rolle im globalen Energiemix spielen werde. Trotz zum Teil hoher Investitionen in Erneuerbare Energien oder spannende Projekte wie etwa die Quest-Anlage dürfte es aber noch sehr lange dauern, bis sich diese auch im Konzernergebnis widerspiegeln würden. Daher sei diesbezüglich weiterhin Geduld gefragt.Die Aktie von Royal Dutch Shell bleibt nach wie vor eine solide Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Papiere im Depot habe, sollte den Stopp bei 12,80 Euro belassen. (Analyse vom 16.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,796 EUR -0,63% (16.07.2020, 09:30)