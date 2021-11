Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,52 EUR +0,99% (15.11.2021, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,562 EUR +1,40% (15.11.2021, 15:38)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.662,00 GBp +1,27% (15.11.2021, 15:40)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.(15.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der niederländisch-britische Energieriese wolle seinen steuerlichen Hauptsitz in den Niederlanden aufgeben und nach London verlegen. Dieser Vorschlag solle der Aktionärsversammlung im Dezember zur Entscheidung vorgelegt werden, wie Royal Dutch Shell am Montag mitgeteilt habe. Die etwa zehnköpfige Konzernleitung solle dann nach London umziehen. Für die rund 8.500 Royal Dutch Shell-Arbeitnehmer in den Niederlanden solle der Schritt keine Folgen haben. Der Konzern müsse allerdings das Prädikat "Royal Dutch" in seinem Namen aufgeben.Der Umzug werde im Zusammenhang mit der Entscheidung der Regierung gesehen, die Dividendensteuer nicht abzuschaffen. In Großbritannien gebe es diese Steuer nicht. Konzernchef Ben van Beurden habe diesen Zusammenhang in einem Interview suggeriert. Royal Dutch Shell habe jetzt die Umzugsentscheidung damit begründet, dass mit einfacheren Strukturen schneller und flexibler operiert werden könne.Die geschäftsführende Regierung in Den Haag habe von einer "unangenehmen Überraschung" gesprochen. "Wir sind im Gespräch mit der Führung von Shell über die Folgen des Planes für Arbeitsplätze, wichtige Investitionen und Nachhaltigkeit", habe Wirtschaftsminister Stef Blok dem niederländischen Radio gesagt.Der geplante Umzug solle keinen Einfluss auf die gerichtlich auferlegten Klimaschutz-Maßnahmen des Konzerns haben. Ein Gericht habe im Frühjahr in Den Haag Royal Dutch Shell dazu verurteilt, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 45%zu senken. Der Konzern habe Berufung eingelegt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: