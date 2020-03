London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.102,80 GBp +8,05% (20.03.2020, 08:31)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Endlich mal wieder gute Nachrichten für die arg gebeutelten Aktionäre des britisch-niederländischen Konzerns: Nachdem die Ölpreise zuletzt gefallen seien wie ein Stein, sei es im gestrigen Handel wieder kräftig nach oben gegangen. Noch bemerkenswerter sei aber der Grund, weshalb es nach oben gegangen sei. Denn ausgerechnet Donald Trump, der die OPEC über Jahre hinweg dafür kritisiert habe, dass sie das Angebot künstlich niedrig halte und damit den Ölpreis seiner Meinung nach ungerechtfertigt verteuere, wolle nun Medienberichten zufolge bei Saudi-Arabien um eine Förderkürzung bitten. Hintergrund: Auf dem aktuellen Preisniveau würden sehr viele US-Frackingunternehmen insolvent gehen. Denn das Verfahren, Öl und Gas aus dem Schiefergestein zu pressen, se nicht nur sehr schädlich für die Umwelt, sondern auch sehr teuer.Es dürfte spannend werden, ob die Überflutung des Marktes mit billigem Öl gestoppt werden könne. Gelinge es, dann sei die Royal Dutch Shell-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein ganz klarer Kauf. Da sich jedoch aktuell immer noch keine Lösung in diesem komplizierten Streit abzeichne, könnten Anleger ihr Pulver vorerst noch trocken halten und an der Seitenlinie abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:12,49 EUR +8,08% (19.03.2020, 09:25)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:12,26 EUR +8,25% (18.03.2020, 09:10)