Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,405 EUR +1,30% (07.12.2018, 16:30)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

23,61 GBP +3,78% (07.12.2018, 16:18)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es habe lange Zeit nicht wirklich danach ausgesehen, als könnten sich die untereinander schon oftmals zerstrittenen OPEC-Mitglieder überhaupt auf einen Deal zur Kürzung der Förderquoten einigen. Dann schien alles noch an Russland zu scheitern. Doch am Ende habe man sich doch noch geeinigt. Die Ölpreise würden jetzt deutlich anziehen.Kurz nach der Meldung über die für einige Marktteilnehmer überraschende Einigung sei Brent-Öl um satte 4% gestiegen. Auch die Anteilscheine von Öl- und Gasproduzenten wie etwa BP, Shell oder Total würden steigen.Nach zähem Ringen sei jetzt vereinbart worden, dass insgesamt 1,2 Mio. Barrel Rohöl vom Markt genommen würden, um das kurzfristig entstandene Überangebot zu beseitigen. Die OPEC-Staaten würden dabei ihre Förderung um 800.000 Barrel verringern, Russland um 400.000 Barrel.Der Deal sei für die Energiekonzerne natürlich positiv zu werten. Da er insbesondere zeige, dass die wichtigsten Förderstaaten mit dem aktuellen Preisniveau (das Shell & Co allerdings auch locker gereicht hätte, um weiterhin schwarze Zahlen zu schreiben) unzufrieden seien und trotz aller Widrigkeiten entschieden dagegen ankämpfen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,565 EUR +3,45% (07.12.2018, 16:10)