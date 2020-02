Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

23,215 EUR -0,39% (20.02.2020, 14:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,28 GBP -0,26% (20.02.2020, 13:36)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Öl- und Gasproduzenten kämpfe aktuell weiter darum, endlich einen nachhaltigen Boden ausbilden zu können. Ähnlich sehe es bei den Ölpreisen aus, die sich an den vergangenen Handelstagen wenigstens wieder ein bisschen von ihren 52-Wochen-Tiefs gelöst hätten. Das Sentiment für den Ölpreis - und damit natürlich auch für Energiefirmen wie Royal Dutch Shell allgemein - bleibe derzeit sehr schwierig.Immer mehr Experten würden ihre Ölpreisprognosen senken. So habe Goldman Sachs das Kursziel für Brent-Öl von 63 auf 53 USD reduziert. Die US-Investmentbank verweise zudem darauf, dass Brent-Öl im Falle einer größeren Auflösung von Long-Spekulationen durch Hedgefonds sogar bis auf 40 USD abrutschen könnte.Prognosen für mögliche Horrorszenarien wie nun etwa von Goldman Sachs seien nicht neu und sollten Anleger auch nicht in Panik verfallen lassen. Dennoch müssten Anleger beachten, dass das Marktumfeld für den Ölpreis und damit auch für Royal Dutch Shell derzeit schwierig sei und die Chartbilder dementsprechend mau aussehen würden. Da der britisch-niederländische Konzern zudem auch unter den zuletzt gefallenen Gaspreisen und unter niedrigen Raffinerie-Marge leide, dränge sich ein Einstieg bei der Dividendenperle aktuell nicht auf. Anleger sollten daher an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,20 EUR -0,90% (20.02.2020, 14:33)