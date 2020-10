Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,712 EUR +2,14% (05.10.2020, 12:31)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,575 GBP +2,61% (05.10.2020, 12:31)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Über Jahrzehnte hinweg sei der niederländisch-britische Konzern ein absoluter Dividendengarant. Denn seit dem Jahre 1945 habe es bei Royal Dutch Shell keine Dividendensenkung gegeben. Mit dieser beeindruckenden Tradition habe der Energieriese jedoch in diesem Jahr brechen müssen. So sei die Ausschüttung gedrittelt worden.Beim Blick auf die schwache Verfassung der Ölmärkte und die enormen Investitionen in Erneuerbare Energien, die Royal Dutch Shell in den kommenden Jahren tätigen müsse, kämen bei einigen Anlegern Sorgen auf. Doch - Stand jetzt - sehe es relativ gut aus, dass sich Royal Dutch Shell die Dividendenzahlungen von 0,64 USD je Aktie weiterhin leisten könne.So würden Analysten damit rechnen, dass der Konzern 2021 einen Gewinn von 8,4 MRD: USD oder umgerechnet 1,26 USD je Aktie erzielen werde. Der Cashflow pro Aktie dürfte bei 5 USD liegen. Für das Jahr 2022 werde mit einem Nettoergebnis von 14,2 Mrd. USD bzw. 1,92 USD je Anteilschein gerechnet. Sollte es also nicht erneut zu weltweiten Lockdowns oder weiteren heftigen Ölpreisrückgängen kommen, dürfte das aktuelle Dividendenniveau gehalten werden können.Die Chancen, dass zumindest das kürzlich gesenkte Dividendenniveau noch längere Zeit Bestand haben werde, stünden also aktuell noch relativ gut. Die Royal Dutch Shell-Aktie bleibe indes weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten ihre Position mit einem Stopp bei 9,10 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,752 EUR +2,01% (05.10.2020, 12:45)