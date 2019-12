Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,55 EUR +0,53% (19.12.2019, 13:54)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,58 EUR +0,66% (19.12.2019, 13:30)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.255,50 GBp +0,51% (19.12.2019, 13:40)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) für langfristig orientierte Dividendenjäger nach wie vor eine attraktive Depotbeimischung.Die Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell habe sich im abgelaufenen Jahr relativ mau entwickelt. Nun würden die Anleger gespannt darauf blicken, was bei der Dividendenperle für das kommende Jahr zu erwarten sei.So würden die Analysten davon ausgehen, dass Shell den Umsatz im kommenden Jahr von 338 auf 345 Milliarden Dollar leicht steigern könne. Das EBITDA dürfte von 56,9 auf 60,5 Milliarden Dollar ansteigen, der Nettogewinn pro Aktie von 2,35 auf 2,71 Dollar. Dadurch würde das KGV 2020 auf nur noch 11 sinken - was im Branchenvergleich ebenso wie das KBV (aktuell 1,2) sehr günstig sei. Zum Vergleich: Saudi Aramco sei nach dem IPO mit einem KGV von 18 bewertet worden.Im Branchenvergleich weiterhin hoch dürfte zur Freude der Anteilseigner indes die Dividendenrendite bleiben. Experten würden davon ausgehen, dass Shell auch 2020 wieder 1,88 Dollar je Aktie ausschütten werde. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von satten 6,4 Prozent.Sollte die Weltwirtschaft nach einem Ende des Handelsstreits wieder etwas an Fahrt gewinnen, stünden die Chancen zudem gut, dass die Ölpreise wieder deutlich Boden gutmachen würden. Denn eine noch stärker als ohnehin erwartete Nachfrage könnte dann zumindest zwischenzeitlich auf ein frisch von der OPEC+ gesenktes Angebot treffen. Komme es zu diesem Szenario, dürften die Analystenprognosen, die aktuell von in etwa gleich bleibenden Ölpreisen ausgehen würden, wohl relativ rasch überarbeitet werden.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: