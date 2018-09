Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe sich über die Sommermonate hinweg eher mau entwickelt. Es habe natürlich auch an der Konsolidierung der Ölpreise gelegen - die jedoch jetzt allmählich wieder Fahrt aufgenommen hätten. Gelinge nun auch bald der Shell-Aktie die Trendwende?Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent sei wieder auf 78 USD gestiegen. Damit sei der Kurs nur noch knapp 3% vom Mehrjahreshoch bei 80,50 USD entfernt. Sollte auch diese Marke überwunden werden, wäre der nächste ernstzunehmende Widerstand erst wieder bei rund 88 USD. Auftrieb hätten die Preise von den Meldungen erhalten, dass Arbeiter im Golf von Mexiko von den Ölbohrplattformen wegen des erwarteten Hurrikans Gordon abgezogen würden.Rein charttechnisch betrachtet sehe es bei dem Wertpapier hingegen nicht derart rosig aus. Der Aktienkurs stecke aktuell noch in der Konsolidierungsphase fest.Auch wenn das Chartbild aktuell wenig Anlass für Jubel gebe: Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Royal Dutch Shell würden sehr gut bleiben. Die Gewinne würden weiter sprudeln, wodurch die Anteilseigner auch zukünftig mit satten Dividenden und großzügigen Aktienrückkaufprogrammen verwöhnt werden sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,23 EUR +0,27% (04.09.2018, 11:10)