Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.06.2021/ac/a/a)



Das überraschend klare Urteil eines Gerichts in Den Haag, welches Shell zu einem schnelleren Abbau der CO2-Emissionen verpflichtet habe, sorge immer noch für Aufsehen. Nun habe sich der CEO des britisch-niederländischen Energieriesen, Ben van Beurden, über die möglichen Folgen geäußert.In einem über LinkedIn veröffentlichten Statement habe er erklärt: "Jetzt werden wir nach Wegen suchen, die Emissionen noch weiter zu reduzieren, und zwar auf eine Art und Weise, die zielführend und profitabel bleibt. Er merkte dabei auch an, dass einige schwierige Entscheidungen vor dem Konzern liegen werden. Schließlich gibt es für einen derart radikalen Umbau eines Global Players bisher auch kaum Vorbilder: "Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir in den kommenden Jahren einige mutige, aber maßvolle Schritte unternehmen werden."Offenbar um mehr Gestaltungsspielraum zu haben, habe van Beurden aber dennoch angekündigt: "Wir erwarten, Berufung einzulegen."Über die Details könnte noch einige Zeit gestritten werden. Der grundsätzliche Weg sei allerdings klar: Shell werde kräftig in Erneuerbare Energien, Wasserstoff und E-Mobilität investieren und auf der anderen Seite das Engagement im Bereich der fossilen Brennstoffe weiter reduzieren.