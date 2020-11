Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit der Aktie von Royal Dutch Shell sei es in der Vorwoche deutlich bergauf gegangen. Grund dafür sei natürlich auch hier die Hoffnung auf einen Impfstoff gewesen. Doch nun würden sich die Blicke der Aktionäre erst einmal nach Wien richten. Denn dort würden sich die Vertreter der OPEC-Länder treffen. Und es stünden wichtige Entscheidungen bevor.Demnach solle ab morgen darüber diskutiert werden, wie die Förderpolitik der OPEC in den kommenden Wochen und Monaten verändert werden solle. Denn innerhalb der Organisation wachse der Widerstand gegen die aktuell geltenden Förderkürzungen. So hätten die Staaten im Oktober nur 24,4 Millionen Barrel pro Tag produziert. Zum Vergleich: 2020 seien es durchschnittlich 29,4 Millionen Barrel gewesen. Der geringere Ausstoß gepaart mit immer noch deutlich niedrigeren Ölpreisen sorge in vielen finanzielle ohnehin angeschlagenen Ländern für Unmut.Gut möglich erscheine daher vielen Experten, dass mehrere Länder auf eine höhere Förderung drängen würden. Dies wiederum dürfte aber die Ölpreise deutlich belasten, wovor etwa allen voran Saudi-Arabien warne.Die ab morgen beginnenden Besprechungen der OPEC-Staaten würden also reichlich Konfliktpotenzial bergen. Dementsprechend könnte es beim Ölpreis wieder volatil werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:13,324 EUR +1,02% (16.11.2020, 09:28)