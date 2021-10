London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.672,40 GBp +1,20% (07.10.2021, 17:38)



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Gestern noch habe vieles drauf hingedeutet, dass der Ölpreis und die Ölaktien zunächst einmal korrigieren würden. Auch heute habe der Ölpreis anfangs im Minus notiert. Doch am Abend habe Öl dann doch wieder ins Plus gedreht und nehme Kurs auf ein neues Mehrjahreshoch. Mit im Schlepptau: Die Ölaktien. Besonders bei Royal Dutch Shell sehe das Chartbild mehr als nur vielversprechend aus. Die Aktie sei mittlerweile auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 gestiegen. Damals habe die Corona-Krise für einen Einbruch beim Ölpreis gesorgt. Auch wenn der Chart kurzfristig etwas überhitzt sei, so seien aus charttechnischer Sicht doch Kurse von 25 Euro in den kommenden Monaten wieder denkbar. Anleger sollten an Bord bleiben und dem Trend folgen. Die Royal Dutch Shell-Aktie sei noch immer günstig bewertet und die Gewinne des britisch-niederländischen Energieriesen würden wieder steigen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:19,826 EUR +0,98% (07.10.2021, 19:04)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,846 EUR +1,29% (07.10.2021, 17:35)