Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zuvor stark gelaufenen Aktien von BP und Royal Dutch Shell hätten sich im gestrigen Handel deutlich verbilligt. Der Hauptgrund dafür sei gewesen, dass sich beim Ölverbund OPEC+ nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Lösung in den festgefahrenen Gesprächen zur künftigen Förderpolitik abzeichne. So würden die Marktteilnehmer damit rechnen, dass die Förderquoten im Zuge einer Einigung wieder ausgeweitet würden, worunter der Ölpreis leiden dürfte.Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten sich zu einem Kompromiss mit anderen Staaten der OPEC+ durchgerungen, habe Bloomberg am Mittwoch berichtet und sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Delegierten bezogen. Wie es weiter geheißen habe, solle es schon bald ein Termin für ein neues Treffen der Mitgliedsstaaten des Ölverbund geben.In der vergangenen Woche seien Verhandlungen des Ölverbundes OPEC+ vorerst gescheitert. Den 23 beteiligten Ländern sei es nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik zu einigen. Das von Saudi-Arabien dominierte Ölkartell OPEC und seine von Russland angeführten Kooperationspartner hätten zuvor über Pläne diskutiert, ihre Tagesproduktion ab August um 400.000 Barrel pro Monat anzuheben.Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten jedoch eine höhere Förderquote gefordert, während Saudi-Arabien dem benachbarten Golfstaat keine Sonderrechte habe zugestehen wollen.Anleger können bei den beiden günstig bewerteten Akten von BP und Shell weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse sollten bei 13,60 Euro (Shell) beziehungsweise 3,00 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 15.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: