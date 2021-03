XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe im Zuge der zuletzt starken Ölpreisentwicklung deutlich zulegen können. Nach Ansicht der US-Bank JPMorgan sei damit das Ende der Fahnenstange aber längst noch nicht erreicht. Sie sähen für die Papiere des Öl- und Gasproduzenten noch reichlich Aufwärtspotenzial.So habe JPMorgan-Analyst Christyan Malek das Kursziel für die B-Aktien von Shell von 1.700 auf 2.000 GBp (umgerechnet 23,14 Euro) erhöht, was stattliche 34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Das Rating laute weiterhin "overweight".Shell-Aktionäre sollten indes ab morgen den Blick auf die nächsten Gespräche der OPEC+-Staaten richten. Dabei gehe es um eine Richtungsentscheidung in der Förderpolitik für die kommenden Wochen und Monate.Auch für den AKTIONÄR sei die Aktie von Shell ein Kauf. Momentum, Charttechnik und Bewertung würden weiterhin für die Dividendentitel sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,468 EUR +1,63% (03.03.2021, 09:24)