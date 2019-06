Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des niederländisch-britischen Energieriesen sei bereits seit vielen Jahren für seine sehr aktionärsfreundliche Dividendenpolitik bekannt. Nun habe Royal Dutch Shell seinen Ausschüttungsplan für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Demnach wolle der Konzern seinen Aktionären von 2021 bis 2025 insgesamt 125 Mrd. USD in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen. Zum Vergleich: In dem 2020 endenden Fünfjahreszyklus dürften es knapp 90 Mrd. USD werden. Für das Jahr 2025 rechne Royal Dutch Shell mit einem organischen Free Cash Flow von 35 Mrd. USD - ausgehend von einem Ölpreisniveau von knapp 60 USD.Am Dienstag leide die Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin unter den anhaltend schwachen Ölpreisen. Nichtsdestotrotz bleibe das günstig bewertete Qualitätsunternehmen für langfristig orientierte Dividendenjäger attraktiv. Der Stopp sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,535 EUR -1,06% (04.06.2019, 13:20)