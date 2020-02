Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

24,16 EUR -1,04% (06.02.2020, 12:55)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,19 GBP +0,34% (06.02.2020, 12:43)



Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Die Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen sei nach schwachen Zahlen zuletzt deutlich unter Druck geraten. Nach Ansicht einiger Experten sei aber nun der richtige Zeitpunkt, um sich die Dividendenperle ins Depot zu legen.So hätten nun etwa die Experten der spanischen Großbank Santander die Shell-Papiere von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Analyst Jason Kenney sehe das Kursziel bei 2.620 Britischen Pence (umgerechnet knapp 30,90 Euro).Noch mehr Potenzial sehe Christyan Malek, Analyst von J.P. Morgan. Er beziffere den fairen Wert der Anteile am Öl- und Gasriesen auf 2.850 Pence, was mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Auch "Der Aktionär" bleibt für die günstig bewertete Shell-Aktie zwar grundsätzlich positiv gestimmt, bevorzugt im Sektor derzeit allerdings eher die Anteilscheine von BP und Total, bei denen es im operativen Geschäft einfach besser läuft, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 06.02.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:24,185 EUR -0,25% (06.02.2020, 12:38)