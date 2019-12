Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,00 EUR +0,08% (10.12.2019, 14:41)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.178,50 GBp +0,09% (10.12.2019, 14:45)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag leicht gesunken. Händler würden von fehlenden Impulsen sprechen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe gegen Mittag 63,90 US-Dollar gekostet. Das seien 35 Cent weniger als am Montag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 31 Cent auf 58,71 Dollar gefallen.Trotz der leichten Verluste könnten die Ölpreise die kräftigen Zugewinne der vergangenen Woche weiter halten. "Noch immer wirkt die Entscheidung der OPEC+ nach, die Ölproduktion ab Januar 2020 stärker zu kürzen", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank gesagt. Seines Erachtens sei die beschlossene Kürzung der Ölproduktion durch das Ölkartell Opec gemeinsam mit verbündeten Staaten wie Russland nicht ausreichend, um ein Überangebot auf dem Ölmarkt zu verhindern.Die Royal Dutch Shell-Aktie und die BP-Aktie hätten sich nach dem kurzen Aufbäumen zuletzt am heutigen Dienstag auch schon wieder auf Talfahrt begeben.DER AKTIONÄR rate, bei beiden Aktien dabei zu bleiben, aber die Stoppkurse bei 24,00 Euro respektive 4,90 Euro zu beachten. Nicht zu verachten ist bei der Royal Dutch Shell-Aktie und die BP-Aktie die hohe Dividendenrendite von aktuell 6,7 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,00 EUR +0,21% (10.12.2019, 14:58)