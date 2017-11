LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

23,35 GBP -0,11% (20.11.2017, 15:48)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktie: Entscheidung des norwegischen Staatsfonds ist kein Grund zur Panik! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist in einer aktuellen Aktienanalyse für die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) positiv gestimmt.Der norwegische Staatsfonds habe gesagt, dass man die Anteile an Öl- und Gas-Firmen reduzieren wolle. Der Aktienprofi erkläre das wie folgt: Als Staatsfonds sei man sehr stark im Energiesektor engagiert. Andererseits sei Norwegen selber als großer Öl- und Gas-Produzent von dem Ölpreis abhängig. Diese doppelte Abhängigkeit vom Ölpreis sollte nun über die Jahre hinweg korrigiert werden.Die Nachricht sei zu einem Zeitpunkt gekommen, in dem die Royal Dutch Shell-Aktie sowieso korrigiert habe. Der norwegische Staatsfonds sei der viertgrößte Aktionär von Royal Dutch Shell und er werde allmählich und markt-schonend ein paar Royal Dutch Shell-Aktie auf den Markt werfen. Das sei kein Grund, aus dem Anleger in Panik verfallen sollten.Man kann die Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin halten und mittelfristig rechnet Thorsten Küfner mit weiter steigenden Kursen, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,325 EUR +0,59% (20.11.2017, 15:40)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,367 EUR +0,29% (20.11.2017, 15:59)