Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse der DZ BANK:Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) gehört zu den weltweit größten integrierten Energieunternehmen, so die Analysten der DZ BANK.Das Geschäft umfasse die gesamte Wertschöpfungskette im Öl- und Gasbereich mit umfangreichen Upstream- und Downstream- sowie LNG-Aktivitäten. Royal Dutch Shell habe den Verschuldungsgrad im ersten Quartal nur marginal auf 24,7% senken können. Im Laufe des zweiten Quartal habe der Konzern aber einige Verkaufstranstransaktionen abgeschlossen und weitere Verkäufe angekündigt, die noch in 2018 abgeschlossen würden.Die Analysten würden u.a. infolge von Verkaufserlösen eine deutliche Schuldenreduzierung erwarten. Die Aufstellung hinsichtlich des Wandels in der Energiebranche sei mit der Stärke bei Flüssiggas und dem verstärkten Fokus auf Chemie-, Strom- und Erneuerbare Energien zudem gut. (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,705 EUR -0,32% (12.07.2018, 09:19)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,795 EUR +0,40% (12.07.2018, 09:36)