Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Shell sei 2020 wegen der Corona-Pandemie und des deswegen stark eingebrochenen Ölpreises tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich habe im vergangenen Jahr ein Minus von knapp 22 Milliarden US-Dollar (18 Milliarden Euro) gestanden. 2019 habe Shell noch knapp 16 Milliarden Dollar verdient.Der Umsatz sei um fast die Hälfte auf 180 Milliarden Dollar eingebrochen. Grund dafür sei vor allem der Ölpreisverfall in der ersten Hälfte des Jahres gewesen. Dieser habe auch dazu geführt, dass der Wert von Unternehmensbeteiligungen massiv gefallen sei und Shell deswegen hohe Summen habe abschreiben müssen. Das operative Ergebnis sei im vierten Quartal mit 393 Millionen Dollar deutlich schlechter ausgefallen, als Experten erwartet hätten (655 Millionen Euro).Für Anleger gebe es aber immerhin eine gute Nachricht - so wolle Shell die Quartalsdividende im ersten Quartal von zuletzt 16,65 auf 17,35 US-Cent zumindest leicht anheben. Der Konzern habe die Ausschüttung, die für viele Investoren ein wichtiger Grund für die Anlage in das Shell-Papier gewesen seien, massiv gekürzt.Ähnlich wie bei BP seien die Quartalszahlen von Shell eine Enttäuschung gewesen. Die Hoffnungen lägen nun auf eine deutliche Besserung des Marktumfelds im laufenden Jahr. Die robuste Entwicklung der Ölpreise gebe jedenfalls Raum für Optimismus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: