NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

60,61 USD -13,20% (13.10.2020, 22:10)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Royal Caribbean Cruises-Aktie habe gestern in Euro ein Minus von 9,8% verbucht. Man werde frühestens im Dezember mit den nächsten Kreuzfahrten beginnen. Man wolle eine Kapitalerhöhung durchführen und eine Wandelschuldverschreibung ausgeben. Das alles sei nicht positiv. Der Wert pralle wieder an der 200-Tage-Linie ab. Bei der Royal Caribbean Cruises-Aktie ist weiterhin Vorsicht geboten, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Royal Caribbean Cruises-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:52,37 EUR +1,49% (14.10.2020, 14:20)