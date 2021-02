5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Die Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wien: ROS) zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Seit über 145 Jahren steht der Name für bedeutende Innovationen und wegweisende Techniken im Bau von Feuerwehrfahrzeugen und Löschgeräten nach europäischen und US-Normen. Als Vollsortimenter bietet Rosenbauer der Feuerwehr kommunale Löschfahrzeuge, Drehleitern, Hubrettungsbühnen, Flughafenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Löschsysteme, Feuerwehrausrüstung, stationäre Löschanlagen und im Bereich Telematik Lösungen für Fahrzeugmanagement und Einsatzmanagement. Wartung, Kundendienst und Refurbishment stellt Rosenbauer durch ein Servicenetz in über 100 Ländern bereit. (26.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wien: ROS) weiterhin zu kaufen.Rosenbauer habe mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 die Analystenerwartungen, vor allem ergebnisseitig, übertreffen und die kommunizierten Finanzziele (Umsatzanstieg, Marge ca. 5%) erreichen können. Der Umsatz habe um 6% auf ein neues Rekordniveau von EUR 1,04 Mrd. zugelegt. Das EBIT sei um 10% gestiegen und habe mit EUR 57,0 Mio. ebenfalls einen Rekordwert erreicht. Die Analystenschätzung sei damit um ca. 7% übertroffen worden. Die Marge habe mit 5,5% marginal über dem Vorjahr gelegen.Mit knapp EUR 350 Mio. in Q4 habe Rosenbauer einen sehr hohen Auftragseingang präsentiert und damit auch eine sechs Quartale andauernde Serie mit rückläufigem Ordervolumen beendet. Im Geschäftsjahr 2020 habe sich der Auftragseingang auf EUR 1,01 Mrd. summiert und sei damit 6% unter dem Niveau von 2019 geblieben. Der Auftragsbestand sei um 7% auf EUR 1,07 Mrd. zurückgegangen.Für das Geschäftsjahr 2021 habe das Management die bereits kommunizierte Erwartung einer stabilen Umsatzentwicklung bestätigt. Für die EBIT-Marge seien rund 5% in Aussicht gestellt worden. Vor dem Hintergrund der erreichten Profitabilität des abgelaufenen Jahres könnte der Margenausblick eher konservativ angesiedelt sein. Bei einem unveränderten Umsatz würden die Analysten eine Marge von 5,6% erwarten (impliziere ein EBIT von rund EUR 59 Mio.).Die Analysten hätten ihre Schätzungen für 2020 an die vorläufigen Zahlen angepasst. Damit einher gehe eine Erhöhung des erwarteten Gewinns je Aktie um 9% auf EUR 3,99. Basierend auf dem unteren Ende der Ausschüttungsquote von 30 bis 40% steige die Dividendenprognose der Analysten auf von EUR 1,00 auf EUR 1,25. Diese entspreche dem Vorkrisenniveau und biete eine Dividendenrendite von rund 3%.Rosenbauer habe ein umfangreiches, sechs Eckpunkte umfassendes Programm implementiert, um das Working Capital bis Ende 2021 auf rund 40% des Umsatzes zu reduzieren (von rund 48% per Jahresende 2019). Damit sollte ein Liquiditätsschub in der Größenordnung von EUR 80 Mio. einhergehen. Wesentliche Ansatzpunkte seien u.a. eine Reduktion der Vorräte und eine Optimierung der Zahlungskonditionen.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, erhöhen das Kursziel von EUR 45,50 auf EUR 52,00 und bestätigen die "Kauf"-Empfehlung für die Rosenbauer-Aktie. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.