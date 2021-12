5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Rosenbauer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

48,20 EUR -1,03% (30.11.2021, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

48,30 EUR -0,41% (30.11.2021, 17:35)



ISIN Rosenbauer-Aktie:

AT0000922554



WKN Rosenbauer-Aktie:

892502



Ticker-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROI



Wiener Börse-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROS



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (01.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen von Rosenbauer hätten klar unter den Erwartungen der Analysten der RBI und den Werten des Vorjahresquartals gelegen. Der Umsatz sei um 20% auf EUR 210 Mio. zurückgegangen und das EBIT sei von EUR 20 Mio. auf EUR 3,6 Mio. gefallen. Insgesamt bleibe zu konstatieren, dass sich die Störungen in den Lieferketten, Engpässe bei Transportkapazitäten und der steigende Kostendruck stärker als erwartet manifestiert hätten. Sowohl die Fertigstellung der Fahrzeuge als auch deren Übergabe an die Kunden sei - u.a. durch verspätete Lieferungen von Fahrgestellen und fehlende Teile - beeinflusst gewesen.Obwohl sich dieser Gegenwind bereits einige Zeit abgezeichnet habe, scheine er sich in den letzten Monaten verschärft zu haben. Entsprechend habe das Management die Zielsetzung für die EBIT-Marge reduziert. Nach zuvor 5% werde die operative Profitabilität nun bei 4,5% bis 4,8% erwartet, was ein EBIT von EUR 47 bis 50 Mio. impliziere. Der Ausblick, den Umsatz auf dem Vorjahresniveau halten zu können, sei bestätigt worden. Allerdings benötige Rosenbauer dafür eine starke Umsatzdynamik im vierten Quartal.Der Auftragseingang habe mit EUR 293 Mio. im dritten Quartal einmal mehr überzeugen können und sich in Q1-3 auf EUR 781 Mio. summiert. Der Auftragsbestand habe sich dadurch auf ein neues Rekordniveau von EUR 1,16 Mrd. erhöht.Um dem Kostendruck entgegenzuwirken, habe Rosenbauer eine erneute Preiserhöhung für Ausschreibungen ab November angekündigt. Aufgrund der langen Vorlaufzeit sei mit einem materiellen Effekt allerdings erst im GJ 2023 zu rechnen.Aufgrund der komfortablen Auftragssituation habe das Management einen ersten Ausblick auf das GJ 2022 gegeben und eine, jedoch nicht weiter quantifizierte, Erhöhung des Umsatzes in Aussicht gestellt. Die aktuelle Prognose der Analysten der RBI einer dreiprozentigen Steigerung auf EUR 1,07 Mrd. scheine dementsprechend gut unterfüttert.Im Nachgang der schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Analysten der RBI ihre EBIT-Prognose für 2021 leicht gesenkt und dem revidierten Margenausblick angepasst. Insgesamt habe sich ihre Einschätzung des Investment Case jedoch nicht verändert. Dem Gewinn- und Margendruck aufgrund steigender Kosten, Engpässen in den Lieferketten bzw. verspäteten Anlieferungen stünden weiterhin intakte Wachstumsaussichten gegenüber.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "halten"-Empfehlung und das Kursziel von EUR 54,50 für die Rosenbauer-Aktie. Zwar erscheine die Bewertung der Aktie nicht übermäßig ambitioniert, allerdings seien die Analysten der RBI der Meinung, dass im aktuellen Kursniveau bereits eine deutliche Verbesserung der Ergebniskurve diskontiert sei. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.