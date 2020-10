Ein Kauf von Triebwerksbauer-Aktien im Allgemeinen und Rolls-Royce im Speziellen drängt sich weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rolls Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

2,599 EUR +5,95% (12.10.2020, 12:56)



LSE-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

2,30 GBP -1,56% (12.10.2020, 12:41)



ISIN Rolls Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls Royce -Aktie:

A1H81L



Ticker Symbol Rolls Royce-Aktie Deutschland:

RRU



LSE-Ticker-Symbol Rolls Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls Royce:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR), vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist Rolls-Royce mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Ferner offeriert das Unternehmen Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (12.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Maschinenbaukonzerns Rolls Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang Oktober schien es fast so, als sei die Aktie des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce nicht mehr zu retten. Mit 100,80 Britische Pence markiere die Aktie ein neues 17-Jahres-Tief. Doch dann habe Rolls Royce eine Kapitalmaßnahme angekündigt. Was sonst eher Kursverluste nach sich ziehe, sorge diesmal für ein Kursfeuerwerk.Der britische Turbinenhersteller habe Anfang vergangener Woche mitgeteilt, Gespräche mit Investoren über die Ausgabe von Anleihen im Volumen von mindestens einer Milliarde Pfund zu beginnen. Sollten die Briten die auf US-Dollar, Euro und/oder Pfund lautenden Bonds gut am Markt unterbringen, dürften sie damit finanziell neue Luft bekommen.Die gesamte Luftfahrt-Branche stecke wegen der Corona-Pandemie in einer schweren Krise. Wegen noch immer hoher Mittelabflüsse stünden die Bilanzen der Airline-Zulieferer unter besonderem Druck.Gleichzeitig hätten viele Experten die Aussichten für die Airlines und ihre Zulieferer mittelfristig durchaus als positiv gewertet. Es gelte "die Durststrecke zu überwinden".Auch die Wettbewerber wie die deutsche MTU und der französische Flugzeugausrüster Safran seien mit aufwärts gezogen worden.Die Analysten seien sich derweil uneins über die weiteren Aussichten der Rolls Royce-Aktie. Zwei Extrem-Stimmen: Während die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für Rolls Royce von 439 auf 449 Pence angehoben habe, stufe J.P. Morgan die britischen Flugzeugzulieferer auf "underweight" ein - mit einem Kursziel von 65 Pence. Die kurzfristigen Liquiditätsprobleme gehe der Triebwerksbauer zwar nun an, Fragen zur Bilanz und dem Geschäftsmodell blieben aber, habe Analyst David Perry seine Einschätzung begründet.Auch Mainfirst sehe die Aussichten für Rolls Royce eher skeptisch und habe die Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel habe Analyst Harry Breach kräftig von 500 auf 120 Pence gesenkt. Das neue Finanzierunspaket des Triebwerksherstellers inklusive einer Kapitalerhöhung sei viel schlechter als gedacht. Unter Berücksichtigung der Gewinnverwässerung entspreche die Bewertung mit Blick auf 2022 inzwischen nur noch in etwa jener der Konkurrenz aus dem zivilen Luftfahrtsektor. Der zuvor attraktive hohe Abschlag sei dahin.Das vom Zusammenbruch der Luftfahrt in der Corona-Krise gebeutelte Unternehmen könne frisches Geld zwar gut gebrauchen. Es diene jedoch vor allem zum Stopfen kurzfristiger Liquiditätslöcher. Mit dem jüngsten Kurssprung sei eine kurzzeitige Unterbewertung ausgeglichen worden.