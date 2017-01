Allerdings muss die Branche noch einige Hürden nehmen, warnt Roland Berger-Partner Kai-Stefan Schober: "Die Bauindustrie muss jetzt mit neuen Trends wie der Digitalisierung, erhöhten Energieeffizienzstandards und dem demografischen Wandel umgehen. Nur wenn es Baufirmen gelingt, die wesentlichen Trends frühzeitig für sich zu nutzen, lässt sich der Wachstumspfad fortsetzen."



Digitalisierung verbessert Produktivität



Die Bauwirtschaft kämpft seit Jahren mit einer unterdurchschnittlichen Produktivitätsentwicklung. Zwischen 2000 und 2011 verbesserte sich die Produktivität der Bauindustrie nur um 4,1 Prozent - die gesamte deutsche Wirtschaft lag im gleichen Zeitraum bei 11 Prozent Produktivitätssteigerung. "Die Baubranche braucht die intelligente "Baustelle 4.0", auf der unter anderem alle Gewerke und Maschinen vernetzt sind. So können alle Phasen des Bauprojekts optimiert und die Effizienz erhöht werden", erklärt Schober.



Digitale Planungsmethoden wie Building Information Modeling (BIM) gibt es bereits, aber viele Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten noch nicht oder nur unzureichend. Mittelfristig setzen sie so ihre Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel. "Diese Themen haben das Potenzial, die Baubranche erheblich zu verändern", sagt Schober.



Strategien für neue Wachstumschancen



Innovative Technologien bieten der Baubranche nicht nur die Möglichkeit effizienter zu werden, sondern eröffnen auch neue Geschäftsfelder und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Intelligente Technologien etwa für Gebäudetechnik (Smart Homes), 3D-Drucker und Bauroboter werden künftig an Bedeutung gewinnen. Dies gilt ebenso für GreenTech-Produkte zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.



Auch der demografische Wandel beeinflusst die Branche nachhaltig: Vor allem spezialisierte Bauunternehmen sehen sich bereits heute mit einem zunehmenden Fachkräftemangel konfrontiert. Gleichzeitig erschließt sich aber auch Wachstumspotenzial durch die steigende Nachfrage nach altersgerechten Sanierungen oder Neubauten. Je nach Größe und Geschäftsmodell ergeben sich für Unternehmen also verschiedene Strategien: Diese reichen vom Ausbau des Produktportfolios über die Fokussierung auf Wachstumssegmente bis hin zur Expansion in Deutschland oder international. "Wie bei allen Zukunftstrends gilt auch in der Bauindustrie: Wer frühzeitig auf die Herausforderungen reagiert, kann auch in den kommenden Jahren erfolgreich sein", fasst Lutz Diederichs von der HypoVereinsbank zusammen. (Pressemitteilung vom 06.01.2017) (09.01.2017/ac/a/m)







