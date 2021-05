Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:

262,00 EUR +11,32% (07.05.2021, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

284,18 USD -6,57% (06.05.2021, 22:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie Deutschland:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Satte 20% sei die Roku-Aktie in dieser Handelswoche gefallen. Nachdem aber der Streaming-Dienstleister am Donnerstagabend mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten regelrecht pulverisiert habe, könne ein Teil dieser Kursverluste wieder wettgemacht werden. Das dürfte auch die Star-Investorin Cathie Wood freuen. Denn alleine die Kursverluste der Roku-Aktie hätten im ARK Innovation ETF in den vergangenen sieben Handelstagen für einen Wertverlust von 1,1% gesorgt. Zwar habe Wood in den vergangenen Tagen zu den Nettoverkäufern der Roku-Aktien gehört und habe insbesondere vor der sehr schwachen laufenden Handelswoche Positionen verkauft. Mit einer Gewichtung von 4,8% im ARK Innovation ETF halte die Investmentfirma aktuell ganze 3,1% an Roku.Noch am Donnerstag direkt vor den Zahlen habe ARK Invest allerdings mit gutem Timing nachgekauft und könne damit von der Rally nach den Zahlen profitieren. Im vorbörslichen Handel notiere die Roku-Aktie aktuell deutlich im Plus.Die positive Reaktion nach den Zahlen sei kein Wunder. Bei der Prognose hätten Anleger dagegen einen weiteren Dämpfer erfahren. Laut einem Brief an die Aktionäre rechne die Geschäftsführung damit, dass im restlichen Jahr die Wachstumsraten bei den Nutzern und den gestreamten Stunden unter dem Niveau des Vorjahres bleiben dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roku-Aktie: