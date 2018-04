Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) habe seinen seit Mitte Februar laufenden Abwärtstrend fortgesetzt und den Monat mit einem neuen Jahrestief von 930 USD abgeschlossen, was einem Monatsminus von 3,6 Prozent entspreche. Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) habe einen ähnlichen Verlauf genommen und auf Monatssicht 3,9 Prozent verloren. Zwar habe das Industriemetall kurzfristig an der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 USD gekratzt, habe den März aber letztlich ebenfalls mit einem neuen Jahrestief von 954 USD beendet. "Die Entwicklung der beiden Industriemetalle deutet darauf hin, dass sich die Weltkonjunktur derzeit eine Verschnaufpause gönnt. Dass Platin und Palladium dem Ölpreis auf kurze Sicht hinterherziehen, erscheint deswegen zurzeit eher unwahrscheinlich", erkläre Siegel.



Die Aktien der Minengesellschaften hätten erneut einen sehr ruhigen Monat erlebt. "Trotz vereinzelter M&A-Aktivitäten im Sektor bleibt das spekulative Interesse im Markt nach wie vor gering", so Siegel.



Alle Basismetalle hätten im März leichte Abwärtsbewegungen gesehen. Nickel (-1,3 Prozent), Kupfer (-2,7 Prozent), Blei (-1,0 Prozent) und Zink (-2,2 Prozent) seien zurückgegangen, Aluminium (-6,7 Prozent) habe erneut am stärksten nachgegeben und ein neues Jahrestief hinnehmen müssen. "Kurzfristig hat sich die Diskussion um US-Importzölle auf Aluminium negativ auf die Nachfrage ausgewirkt. Angesichts des steigenden Ölpreises ist allerdings langfristig bei Aluminium eher eine Aufwärtsbewegung zu erwarten."



"Als energieabhängiges Metall korreliert es mit den Energiepreisen, weshalb sich Aluminium und Öl auf lange Sicht wieder in dieselbe Richtung entwickeln dürften", sage Siegel.



Monatssieger sei Brent-Öl gewesen, das den letzten Handelstag im März bei 70,27 USD pro Barrel geschlossen habe und als einziger Rohstoff ein Monatsplus von 9,2 Prozent erreicht habe. Damit habe Öl knapp unterhalb seines 3-Jahres-Höchstkurses von 70,52 USD gelegen. "70 USD ist eine wichtige Marke für Öl und Anleger sollten die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. Sollte der Ölpreis über diese Marke hinaus klettern und neue Höchstkurse erreichen, könnte das extreme Inflationssignale auslösen", sage Siegel. Tendenziell gäbe es allerdings Marktsignale, die eher dafür sprechen würden, dass die bisherigen Höchstkurse gehalten würden und Öl nicht signifikant nach oben ausbreche. "Solange es keine fundamentale Untermauerung der Nachfrage gibt, besteht immer die Gefahr, dass der Kurs spekulationsbedingt wieder nachgibt", so Siegel abschließend. (04.04.2018/ac/a/m)





Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Der März verlief für den Rohstoffsektor ruhig, wobei die meisten Rohstoffe leicht negativ abschlossen, so die Experten von Stabilitas Fonds.Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) habe zum dritten Mal in diesem Jahr die Marke von 1.350 US-Dollar pro Feinunze geknackt, habe aber ebenfalls zum dritten Mal eine anschließende Konsolidierung hinnehmen müssen. Letztlich habe das gelbe Metall den Monat bei 1.320 USD beendet, was einem minimalen Minus von 0,1 Prozent entspreche. "Wenn Gold die aktuelle Widerstandszone nachhaltig durchbrechen will, müssten auch die Minenaktien mitziehen, was bisher regelmäßig nicht der Fall war. Erst wenn die Minenaktien gleichzeitig mit dem Goldpreis nach oben ziehen, dürfte Gold den Bereich um 1.350 USD hinter sich lassen", sage Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) habe den Monat bei 16,37 US-Dollar pro Feinunze beendet, was einem leichten Minus von 0,9 Prozent entspreche. Das weiße Metall bleibe damit weiterhin von seinem Jahreshöchstkurs um 17,61 USD entfernt. "Bei Silber ist nach wie vor keine relative Stärke im Vergleich zu Gold zu erkennen. Wie die Minenaktien wäre auch eine relative Stärke des Silbers zum Gold ein starker Indikator für eine neue und nachhaltige Aufwärtsbewegung des Gesamtmarktes."