Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Urlaubsreisen, weniger Autoverkehr, und auf den Weltmeeren ist auch weniger los, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Kurzum: Die Corona-Pandemie führe zu einer weltweit abnehmenden Mobilität. Dass damit einhergehend auch weniger Öl nachgefragt werde, sei die logische Konsequenz. Das prognostizierte Ausmaß könnte aber den einen oder anderen Marktteilnehmer überrascht haben. Der Reihe nach.



Um einen allzu kräftigen Einbruch des Ölpreises zu verhindern, hätten sich in der vergangenen Woche die führenden Öl-Förderstaaten bei einer Sondersitzung per Video auf eine Drosselung der Ölfördermenge geeinigt. Demnach würden das Ölkartell OPEC und seine verbündeten Staaten (OPEC+) im Mai und Juni 9,7 Millionen Barrel weniger Öl pro Tag fördern. Darüber hinaus sei zu erwarten, dass auch weitere nicht zum Bündnis zählende Staaten wie Kanada oder die USA ihre Produktion ebenfalls drosseln würden. Stabilisiert werden können habe der Ölpreis zuletzt aber dennoch nicht, im Gegenteil. In den vergangenen Tagen habe Öl der Nordseesorte Brent erneut kräftig Federn lassen müssen. Das Problem: Der prognostizierte Nachfragerückgang sei noch größer als die beschlossene Förderdrosselung. So erwarte die Internationale Energieagentur im April eine um 29 Millionen Barrel niedrigere Öl-Nachfrage als im April 2019. Zudem würden die IEA-Experten prognostizieren, dass die Nachfrage auch im Mai und im Juni stärker fallen solle als das Angebot. Sollte das Angebot nicht nochmals gedrosselt oder die Nachfrage nicht doch höher ausfallen als erwartet, erscheine ein nachhaltig steigender Ölpreis derzeit eher unwahrscheinlich. (17.04.2020/ac/a/m)





