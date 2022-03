Die Rohstoffgeschäfte würden den seit Jahren steigenden Handel zwischen den beiden Staaten dominieren: So sei Russland für China hinter Saudi-Arabien der wichtigste Öllieferant, mit 1,59 Mio. Barrel pro Tag, was etwa 15,5% der gesamten chinesischen Öl-Importe ausmache. Zudem beliefere Russland China mit 16,5 Mrd. m3 Erdgas im Jahr (Stand 2021), etwa 5% der chinesischen Gesamtnachfrage. Dieses Volumen werde sich aufgrund zusätzlich entstehender Pipeline-Kapazitäten bis zum Jahre 2025 Schätzungen zufolge um 130% auf 38 Mrd. m3 erhöhen.



Die Teilnahme an Sanktionen berge für China daher Risiken in der Energiesicherheit. Das Ablehnen der Sanktionen hätte in China oder in der UN juristisch keine Folgen. Jedoch könnten chinesische Wirtschaftssubjekte von sekundären Sanktionen durch die USA und die EU infolge einer Beziehung zu sanktionierten russischen Wirtschaftssubjekten getroffen werden. Vermutlich um diese Gefahr abzuwenden, hätten nun zwei der größten chinesischen Staatsbanken (Industrial & Commercial Bank of China und Bank of China) angekündigt, Kauffinanzierungen von russischen Rohstoffen zu beschränken. Die genannten Banken seien eng mit dem europäischen und US-amerikanischen Finanzsystem verwoben, daher sei für sie das Risiko, selbst zum Ziel sekundärer Sanktionen zu werden, außerordentlich hoch.



Die Chinesen seien aber weiterhin in der Lage, strategische Partner, wie z.B. den Iran (2012), mit einem Netzwerk an kleinen, nicht börsennotierten staatlichen Kreditgebern zu unterstützen. Es gebe dabei jedoch einige Probleme: Erstens, die kleinen Banken könnten nicht die ganz großen (Rohstoff-)Geschäfte mit Russland abdecken. Schon 2014, nach der Annexion der Krim, sei die Versorgung Russlands durch chinesisches Kapital nur noch unzureichend möglich gewesen. Zweitens hätten kleinere Banken in China Probleme hinsichtlich ihrer (Finanz-)Stabilität, welche durch Geschäfte mit sanktionierten Staaten intensiviert werden könnten. Drittens, Peking habe 2020 die Geschäfte mit dem Iran über die kleineren Banken endgültig eingestellt, als die USA im Gegenzug Konzessionen beim US-China-Handelskrieg angeboten hätten. China habe sich im Iran-Geschäft zudem auf ein alternatives Bezahlsystem mit der EU und Russland geeinigt.



Wenn man die Situation isoliert auf den Rohstoffmarkt betrachte, werde die strategische Ausrichtung Chinas die gehandelten Mengen und die Preise stark beeinflussen, so viel scheine klar. Sollte China bei der jetzigen Politik bleiben und weiterhin Sanktionen gegenüber Russland ablehnen, dann sei es entsprechend der Kapazitäten der staatlichen Kleinbanken möglich, dass ein Teil des russischen Rohstoffangebots an Rohöl und Gas weiterhin die chinesische Marktnachfrage bedienen könne. Rein hypothetisch gedacht, könnte ein mögliches Entgegenkommen der USA gegenüber China, wie im Falle Irans, dazu führen, dass die Chinesen ihre Beziehung zu Russland überdenken würden. Dann würden womöglich nicht nur die großen, sondern auch die kleinen chinesischen Staatsbanken vom russischen Rohstoffgeschäft Abstand nehmen. Die Gefahr für Russland wäre, dass seine Rohstoffunternehmen - trotz nicht vorhandener Sanktionen und außerordentlicher Nachfrage auf dem Weltmarkt - nur beschränkt auf Finanzierungskapital für Transaktionen und Investitionen zurückgreifen könnte.



In der westlichen Finanzwelt sehe es für Finanzierungen der russischen Rohstoffgeschäfte ebenfalls nicht gut aus, da Banken neben möglichen Sanktionen in diesem Fall ESG-seitig in Konflikt mit ihren Compliance-Zielen kommen würden. China werde seinen politischen Zielkonflikt mithilfe der Zielhierarchisierung der konfliktären Ziele auflösen müssen. Die Frage sei, ob Russland dabei auf den chinesischen Rückhalt, in Form von Krediten durch staatliche Kleinbanken mittelfristig setzen könne? Momentan sehe es wohl danach aus, aber ob dieser bedingungslos sei, werde die weitere Entwicklung des Konfliktes in der Ukraine zeigen. (Ausgabe vom 03.03.2022) (04.03.2022/ac/a/m)







