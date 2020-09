Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Rohstoffmärkten hellt sich weiter auf, berichten die Analysten der DekaBank.Zudem bestehe das erhebliche Risiko von wirtschaftlichen Einschränkungen aufgrund der zweiten Corona-Welle, was schnell in einen erneuten Rückgang der Rohstoffnotierungen münden könnte. Für am wahrscheinlichsten erachten die Analysten der DekaBank ein Szenario, in dem die Ausbreitung des Coronavirus nur lokale, und keine länger anhaltendenden flächendeckenden Lockdown-Maßnahmen erfordert. So sollte sich die Weltkonjunktur weiter erholen, und unter diesen Voraussetzungen können die Rohstoffpreise im Prognosezeitraum unter Schwankungen moderat zulegen.Die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen sei in der ersten Jahreshälfte 2020 durch die vom Coronavirus ausgelöste globale Rezession zurückgegangen, und dies habe auf die Rohstoffpreise gedrückt. Zur Jahresmitte habe jedoch eine Erholung eingesetzt, die sich auch im kommenden Jahr in hohen globalen Wachstumsraten niederschlagen werde. Es werde aber wohl nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Zudem könne die wieder anziehende Nachfrage wegen der in der Corona-Krise aufgebauten hohen Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden. Für längere Zeit niedrige Rohstoffpreisniveaus könnten Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit hinterlassen und sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung - und damit letztendlich preistreibend - auswirken. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe September 2020) (04.09.2020/ac/a/m)