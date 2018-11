Der scharfe Rückgang der Ölpreise sei hingegen vor allem der Bekanntgabe der weitreichenden Ausnahmen bei den US-Sanktionen für den Ölhandel mit dem Iran zuzuschreiben. Alles in allem dürften sich die Rohstoffpreise auf absehbare Zeit schwer tun, deutlich anzusteigen. Die Erwartungen an das globale Wachstum und die weltweite Rohstoffnachfrage seien eher gedämpft. Da sollte das Angebot weitgehend mit der Nachfrage Schritt halten können. Eine volatile Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise erscheine den Analysten in diesem Umfeld als wahrscheinlich.



Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. Bis vor ein paar Jahren seien die Rohstoffmärkte stark durch die steigende Rohstoffnachfrage in den Schwellenländern aufgrund des wirtschaftlichen Aufholprozesses dominiert worden. Die bis zur Finanzkrise deutlich gestiegenen Preise hätten damals eine Investitionswelle im Rohstoffsektor losgetreten. In dieser Zeit seien die Produktionskapazitäten bei vielen Rohstoffen sogar so spürbar ausgeweitet worden, dass nicht nur die steigende Nachfrage problemlos habe bedient werden können, sondern zunehmend Überkapazitäten bei der Rohstoffproduktion entstanden seien. Die Folge sei ein über mehrere Jahre herrschender Abwärtstrend der Rohstoffpreise gewesen, der seit 2016 beendet sei.



Das niedrige Preisniveau habe bewirkt, dass die Investitionstätigkeit gebremst worden sei. Inzwischen frage man sich jedoch zunehmend, wann dem globalen Wirtschaftswachstum die Puste ausgehen werde. Die Analysten würden mit einer Abschwächung der Wachstumsdynamik rechnen und im Prognosezeitraum eher von einer Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise ausgehen. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe November/ Dezember 2018) (13.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Raus aus Risiko" lautete die Devise an den Finanzmärkten seit Anfang Oktober, so die Analysten der DekaBank.An den Rohstoffmärkten habe sich dies an einem leichten Preisanstieg bei den Edelmetallen und einem Preisrückgang bei Energie und den Industriemetallen gezeigt. Die Sorgenfalten der Marktteilnehmer seien durch die Verunsicherung bezüglich der Zukunft des betagten Aufschwungs der Weltwirtschaft begründet worden. Solche Sorgen würden sich oft unmittelbar in fallenden Preisen der konjunkturabhängigen Industriemetalle niederschlagen. Da wundere es nicht, dass die Stimmung auch bei den spekulativ orientierten Rohstoffmarktteilnehmern zum Schlechteren hin umgeschlagen habe. Sie hätten seit Mitte Oktober in der Summe ihre Wetten auf steigende Rohstoffpreise reduziert.