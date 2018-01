Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffe sind mit Preisanstiegen ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.



Mit wenigen Ausnahmen hätten sich die von uns beobachteten Rohstoffe verteuert. Somit sei die Entwicklung recht homogen gewesen. Nachfrageseitig hätten die guten Nachrichten von der Weltwirtschaft gestützt. Insbesondere in den großen Industrieländern hätten die Konjunkturdaten positiv überrascht. Für die Rohstoffmärkte sei die Robustheit der chinesischen Volkswirtschaft sehr relevant. Zurzeit wachse Chinas Wirtschaft mit einer Geschwindigkeit, die oberhalb des mittelfristigen Ziels der Regierung von 6,5% liege. Bei den klassischen Industriemetallen wie Kupfer, Aluminium, Nickel, Blei oder Zink, aber auch bei Eisenerz, Kohle und Rohstahl liegw Chinas Anteil am globalen Verbrauch inzwischen bei 40 bis 60%. In Zukunft werde für die chinesische Rohstoffnachfrage das Zusammenspiel zwischen Verlangsamung des Wachstums, Verlagerung der Produktion von Investitionsgütern zu Konsumgütern und Weiterentwicklung der Ressourceneffizienz bestimmend sein. Für das laufende Jahr sei für China wie auch für die Welt mit einer robusten Rohstoffnachfrage zu rechnen. Die Analysten der DekaBank würden auf Jahressicht weitere leichte Rohstoffpreisanstiege erwarten, wobei mit stärkeren Schwankungen zu rechnen sei.



Perspektiven: Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. Bis vor ein paar Jahren seien die Rohstoffmärkte stark durch die steigende Rohstoffnachfrage in den Schwellenländern aufgrund des wirtschaftlichen Aufholprozesses dominiert worden. Die bis zur Finanzkrise deutlich gestiegenen Preise hätten damals eine Investitionswelle im Rohstoffsektor losgetreten. In dieser Zeit seien die Produktionskapazitäten bei vielen Rohstoffen sogar so spürbar ausgeweitet worden, dass nicht nur die steigende Nachfrage problemlos habe bedient werden können, sondern zunehmend Überkapazitäten bei der Rohstoffproduktion entstanden seien. Die Folge sei ein über mehrere Jahre herrschender Abwärtstrend der Rohstoffpreise gewesen, der jedoch seit 2016 beendet sei. Das niedrige Preisniveau habe bewirkt, dass die Investitionstätigkeit gebremst worden sei. In Verbindung mit der anhaltenden Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage dürften die Rohstoffpreise mittelfristig steigen. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Investitionen in Rohstoffe starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar/Februar 2018) (16.01.2018/ac/a/m)





