Das erste Quartal sei geprägt von Risiken gewesen - zunächst Inflationsrisiken, später seien mit der Invasion durch Russland auch geopolitische und wirtschaftliche Risiken hinzugekommen. Gold habe als realer sicherer Hafen von den vielen Unsicherheiten profitiert und sich dabei deutlich erfreulicher als seine nominalen Pendants entwickelt. Kurzfristig dürfte der Rückenwind durch Putins Krieg abnehmen, sofern die Lage nicht weiter eskaliere. Denn vergangene Konflikte würden zeigen, dass es nicht der Krieg selbst, sondern vielmehr die Angst davor sei, die den Kurs treibe.



Unterdessen dürften die Realzinsen im Zuge der Leitzinserhöhungen der FED wieder steigen. Für sich genommen würden steigende Realzinsen eigentlich kräftigen Gegenwind für Gold bedeuten. In Kombination mit steigenden Leitzinsen sei der Abwärtsdruck allerdings typischerweise deutlich geringer, da damit einhergehend auch die Risiken eines möglichen "Policy-Errors" zunehmen würden. Insgesamt dürfte sich Gold in den nächsten Monaten weiter volatil seitwärts bewegen.



Auch Industriemetalle hätten sich insgesamt erfreulich entwickelt. Denn aufgrund ihrer energieintensiven Produktion hätten alle Metalle von den hohen Ölpreisen profitiert. Allerdings gebe es Divergenzen unter der Oberfläche. Während Nickel einen "Short-Squeeze" erlebt und Aluminium über 15% hinzugewonnen habe, hätten Kupfer und Zink weniger als 10% zugelegt. Bei Ersteren hätten die russlandbedingten Angebotssorgen überwogen. Der Anstieg Letzterer sei hingegen aufgrund gestiegener Konjunktursorgen gedämpft worden. Nickel dürfte sich normalisieren, aber die Divergenz dürfte anhalten. Der Trend zur Dekarbonisierung dürfte sich mit dem Krieg hingegen noch einmal beschleunigen. Davon dürften alle Metalle profitieren. (Ausgabe vom 18.03.2022) (21.03.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis explodierte in Q1 und stand zeitweise so hoch wie seit 2008 nicht mehr, so Ludwig Kemper, Analyst Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Sei zu Beginn des Jahres Öl schon knapp gewesen, seien jetzt die Sorgen groß, dass Europa im weiteren Verlauf von Putins Krieg die Energie ausgehe. Aktuell würden Öl und Gas noch in den Westen fließen. Sollten die Lieferungen eingestellt werden, müsste das fehlende Öl anderweitig bereitgestellt werden. Naheliegend wären höhere Fördermengen seitens der OPEC+. Bisher sperre man sich jedoch außerordentlich die Quoten anzuheben. Allerdings könnte in den nächsten Wochen der Iran wieder auf dem Weltmarkt auftauchen, denn ein neues Abkommen mit den USA werde derzeit verhandelt. Eine Umverteilung russischen Öls Richtung China und das teilweise Auflösen strategischer Reserven könnten zusätzlich Engpässe überbrücken. In jedem Falle dürfte Öl aber weiter knapp und die Volatilität sowie die Preise damit hoch bleiben.