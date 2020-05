Bonn (www.aktiencheck.de) - Einen recht beeindruckenden Stimmungsumschwung gab es an den Ölmärkten zu beobachten, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem der WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt)-Mai-Kontrakt vor einem Monat am Verfalltag spektakulär bis auf mehr als -40 USD/Barrel gerutscht sei, sei der Juni-Kontrakt an diesem Dienstag knapp unter seinem Zehn-Wochenhoch bei circa 32 USD/Barrel verfallen.Dies habe vielschichtige Gründe. Auf der Nachfrageseite sei allmählich eine Erholung von der tiefen, COVID-19-bedingten Nachfragedelle zu bemerken. Mit der partiellen Aufhebung der Lockdowns in verschiedenen Ländern nehme die Mobilität deutlich zu. Auf der Angebotsseite habe in den USA die Anzahl aktiver Bohrlöcher laut den Daten von Baker Hughes von knapp 800 zu Jahresbeginn auf 339 Stand vergangenen Freitag abgenommen. Mit der somit auch in den USA deutlich reduzierten Öl-Produktion hätten diesmal beim Verfall des WTI-Kontraktes Befürchtungen, dass die Lagerkapazität für Öl in den USA nicht ausreichen könnte, keine Rolle mehr gespielt. In der vergangenen Woche seien sogar erstmals seit Januar die Lagerbestände in Cushing/Oklahoma zurückgegangen. Auch solle Öl aus Alaska aktuell vermehrt Richtung China verschifft werden, wo die Nachfrage deutlich zunehme. Zwar könnte mit dem ansteigenden Preis für WTI nun die Öl-Fördermenge bald wieder steigen. Mittelfristig würden viele Marktbeobachter dennoch eher weitere Preissteigerungen prognostizieren. (22.05.2020/ac/a/m)