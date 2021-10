Die Aussichten für die Preise seien recht optimistisch, da die Fundamentaldaten für Angebot und Nachfrage immer enger würden und es kein Überangebot gebe. "Ökonomen mögen sagen, dass der Uranpreis von 60 Dollar ein schönes Gleichgewicht ist, das die Produktion ankurbelt, aber es gibt keinen Grund, warum Uran nicht auf 100 Dollar steigen kann, wenn diese Dynamik im Spiel ist."



Der Sprott Physical Uranium Trust, der eine börsengehandelte Anlagealternative für Investoren darstelle, die an Uran interessiert seien, sei hier nicht der Hauptkatalysator, habe Melbye hinzugefügt. "Sprott verändert den Markt nicht. Sie sorgen lediglich für eine bessere Preisfindung und mehr Liquidität auf dem Markt und bauen die überschüssigen Lagerbestände schneller ab, als dies sonst der Fall gewesen wäre", habe er erklärt.



Ein weiterer Grund, warum diese Rally Beine habe, sei der Tiefpunkt, den die Uranaktien gerade hinter sich hätten. "Diese Uranrally befinde sich wirklich erst in der ersten oder zweiten Runde. Ein Uranpreis von 47 Dollar pro Pfund ist eine enorme Verbesserung, aber es werden nicht viele Minen in die Produktion einsteigen", habe Melbye gesagt.



Tatsächlich sei Uran über Nacht wieder en vogue geworden. Bei Goldfolio haben wir bereits frühzeitig auf den Uransektor gesetzt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der nächste Rücksetzer könne durchaus wieder als Einstiegschance gesehen werden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die meisten Anleger sind derzeit heiß auf Lithiumaktien, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch im Windschatten feiere ein anderer Rohstoff sein großes Comeback: Uran. Die Kernenergie erlebe mit der steigenden Nachfrage nach Uranvorräten ein großes Comeback, so Scott Melbye, CEO von Uranium Royalty und Executive VP von Uranium Energy (ISIN US9168961038/ WKN A0JDRR)."Die Nachfrage nach Uran und Kernenergie hat wieder das Niveau von vor Fukushima erreicht. Weltweit wurden 57 neue Reaktoren in Betrieb genommen", habe Melbye gegenüber dem Internetportal kitco.com erklärt. Uran werde derzeit bei knapp 50 Dollar gehandelt und aufgrund des "diesjährigen Megatrends" habe es das Potenzial, in Richtung 100 Dollar zu steigen. "In meinen 37 Jahren in dieser Branche habe ich noch nie erlebt, dass die Gesellschaft vor einem derartigen Dilemma steht. Die politischen Entscheidungsträger und die Gesellschaft im Allgemeinen wollen zu sauberer, kohlenstofffreier Energie übergehen, aber die Mathematik und die Wissenschaft haben noch nicht ganz geklärt, wie wir dorthin kommen", habe Melbye gesagt.