Wie bei Platin spiele auch für Nickel der Automobilsektor eine bedeutende Rolle. Der Höhenflug des Industriemetalls sei zuletzt eng an die Entwicklung der Elektromobilität gekoppelt gewesen. Trotz eines vorübergehenden Preiseinbruchs in der ersten Welle der Corona-Krise habe die Notierung in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 25% zugelegt. Die Postbank bleibe zwar optimistisch gestimmt, sei aber skeptisch, was das weitere Preispotenzial betreffe. Zuletzt habe Nickel wieder deutlich unter seinem Sechs-Jahreshoch von über 20.000 US-Dollar notiert.



Nickel habe vom Schub im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) profitiert. Dies habe auf der Annahme basiert, dass die Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien (NMC) mit vergleichsweise hoher Energiedichte in den kommenden Jahren an der Spitze der Entwicklung stehen würden. Inzwischen aber habe die Verwendung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) einen Aufschwung erlebt. Von Januar bis November 2020 seien 41% der Batterieproduktion in China auf LFP-Batterien entfallen, deren bislang geringer Marktanteil in Europa nun auch dort bis 2025 auf 20% signifikant steigen könnte.



Grund sei die erhöhte Nachfrage nach billigeren EVs - und Batterien seien ein wichtiger Kostenfaktor. Zum Vergleich: NMC-Aggregate würden im Schnitt 20-30, LFP-Batterien nur 5-10 US-Dollar pro kg kosten. Außerdem berge die Verwendung von Kobalt ein Reputationsrisiko.



Ein weiterer Faktor, der den Preisanstieg bei Nickel begrenzen dürfte, sei die zweigeteilte Klassifizierung des Metalls und das Überangebot von Nickel-Roheisen (NPI). Das Ferrometall könne in der Edelstahlproduktion das teurere raffinierte Nickel substituieren, wenn die Preise eine Toleranzgrenze überschreiten würden. Im Umfeld des NPI-Überangebots würden die Notierungen für raffiniertes Nickel vorläufig mit angezogener Handbremse fahren.



Das gelte nicht für Zinn. Der Preis für das Basismetall habe sich seit Ende März 2020 verdoppelt, allein in diesem Jahr sei es um 30% aufwärts gegangen. An den Märkten herrsche momentan akute Knappheit. Die Preise für sofort lieferbares und verfügbares Zinn lägen Tausende von US-Dollar über den Notierungen an der Londoner Metallbörse (LME) für Kontrakte in drei Monaten. Auch die Lagerbestände an der LME würden immer weiter sinken. Die Nachfrage nach Zinn, das bei der Herstellung elektronischer Bauteile und zum Löten benötigt werde, könnte im Jahresverlauf hoch bleiben - insbesondere, wenn die erwartete Nach-Pandemie-Konjunkturerholung eintrete. Sofern das Angebot nicht zeitnah erhöht werde, dürfte hier weiteres Preispotenzial bestehen. (Perspektiven März 2021) (09.03.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine globale Konjunkturerholung und der Renditeanstieg langlaufender Staatsanleihen insbesondere in den USA haben Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zum Jahresstart belastet, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Verlust von rund 6% gehöre die Krisenwährung zu den Rohstoffen, die sich 2021 bislang am schlechtesten entwickelt hätten. Investoren würden zudem ihre Anlagen aktuell in zyklische Metalle umschichten. Mittel- bis langfristig könnte Gold Aufwärtspotenzial bieten, kurzfristig würden weitere Rücksetzer wahrscheinlich erscheinen.Besser laufe es für ein anderes Edelmetall mit industrieller Verwendung: Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD), das zuletzt auf einem Sechs-Jahreshoch notiert habe. Ein Grund für die Preisrally dürfte das Angebotsdefizit sein, das sich 2021 noch ausweiten könnte. Darauf würden Daten aus Südafrika hindeuten. Platin werde in Katalysatoren verbaut. Striktere CO2-Grenzwerte und eine mit Abflauen der Pandemie erhöhte Kfz-Nachfrage könnten zu Engpässen führen. Auch Investoren hätten zuletzt durch ihre Nachfrage nach physischem oder als Wertpapier gehandeltem Platin die Notierungen gestützt.