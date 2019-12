Oberursel (www.aktiencheck.de) - Die Korrektur des Goldpreises hat wie erwartet bei der Marke von 1.460 US-Dollar gestoppt, so Marc Sattler, Vorstand der Bank für Vermögen (BfV) im Bereich Investment Research und Vermögensverwaltung, in der aktuellen Ausgabe vom "Investment Radar".



Nach Einschätzung der Analysten der Bank für Vermögen sollte man vorerst auch keine tieferen Kurse sehen. Das Umfeld für steigende Goldpreise verbessere sich durch die expansiven Notenbanken weiter. Sollten die Inflationsraten irgendwann wieder anziehen und die Zinsen nicht direkt angehoben werden, würden Sachwerte wie Gold die erste Wahl darstellen. Daher würden die Analysten der Bank für Vermögen empfehlen weiterhin Investments in Edelmetallen und Minenaktien beizumischen. (Ausgabe Dezember 2019) (13.12.2019/ac/a/m)



