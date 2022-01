Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: In den vergangenen Wochen verteuerten sich viele Rohstoffe, so die Analysten der DekaBank.



Die Industriemetallpreise hätten zum Teil kräftig zugelegt, allen voran Aluminium, dessen Preisanstieg vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise zu sehen sei. Denn die Aluminiumproduktion sei äußerst energieintensiv. Eine Ausnahme im Aufwärtstrend habe die vielbeachtete europäische Erdgasnotierung Dutch TTF gebildet, die die Phase starker Preisanstiege von Mitte Dezember hinter sich gelassen und im Monatsvergleich spürbar nachgegeben habe. Somit liege dieser europäische Erdgaspreis immerhin wieder auf dem Niveau von Anfang Dezember. Doch dies bedeute dennoch eine prozentuale Verteuerung gegenüber dem Vorjahr im dreistelligen Bereich. Das gehe an der europäischen Inflationsrate nicht spurlos vorüber. Zudem seien die europäischen Erdgaslager weiterhin nur unterdurchschnittlich gefüllt. Viel Beachtung finde derzeit die Entscheidungsfindung in Europa darüber, welche Energiequellen als nachhaltig eingestuft würden. Für die europäischen Energiemärkte würden hier richtungsweisende Rahmenbedingungen geschaffen, deren Auswirkungen auch über den Prognosezeitraum hinaus in vielerlei Hinsicht sehr bedeutend sein würden, nicht nur für Rohstoffanleger. Aber auch in der kürzerfristigen Betrachtung würden Energierohstoffe im Fokus bleiben, denn die Heizsaison auf der Nordhalbkugel halte noch an. Für die Edelmetalle spiele in den kommenden Quartalen der anstehende Kurswechsel der Notenbanken eine wichtige Rolle.



Perspektiven: Die Corona-Krise werde im Prognosezeitraum mithilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden, die Weltwirtschaft kehre auf ihren langfristigen Wachstumspfad zurück. Bei den Rohstoffpreisen werde sich die starke Aufwärtsdynamik aus den Jahren 2020/21 allerdings nicht fortsetzen. Denn bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus bereits weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen und weniger einer echten Angebotsknappheit bei den betreffenden Roh-stoffen geschuldet gewesen sei. Die Entspannung bei den Problemen werde dazu führen, dass die Rohstoffpreise sich von den erreichten Niveaus aus deutlich moderater entwickeln würden. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten - aus Anlegersicht - vom anhaltenden weltwirtschaftlichen Wachstum profitieren. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte zudem die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar 2022) (14.01.2022/ac/a/m)

